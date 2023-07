Tennis Zverev klettert in Tennis-Weltrangliste Stand: 31.07.2023 09:17 Uhr

Der Triumph von Hamburg zahlt sich für Alexander Zverev auch in der Weltrangliste aus. Auch in einem anderen Ranking darf der Olympiasieger weiter hoffen.

Durch seinen Sieg beim Heim-Turnier in Hamburg klettert Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste weiter nach oben.

Der Olympiasieger verbesserte sich um drei Ränge auf Platz 16 und ist damit wieder so gut wie zuletzt vor drei Monaten. Beim Comeback nach seiner schweren Knöchelverletzung im vergangenen Jahr war der frühere Weltranglistenzweite zeitweise bis auf Platz 27 zurückgefallen.

Auch im Rennen um die Teilnahme bei den ATP-Finals im November darf der 26-Jährige weiter hoffen. Nach dem Final-Triumph am Rothenbaum gegen den Serben Laslo Djere liegt Zverev auf Rang zehn und damit knapp hinter den Top Acht, die in Turin dabei sein dürfen.

Bei den Damen machte Noma Noha Akugue durch ihre überraschende Endspiel-Teilnahme in Hamburg einen großen Sprung. Die 19-Jährige verbesserte sich um 65 Plätze auf Rang 142 und liegt so gut wie nie zuvor in ihrer Karriere. Durch den Einzug ins Finale von Warschau rückte auch Laura Siegemund deutlich nach vorne und liegt auf Platz 111 um 42 Ränge besser als zuvor. Bestplatzierte Deutsche bleibt Tatjana Maria auf Position 58.