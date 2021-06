Leichtathletik-Meeting

Zehnkampf-Weltmeister Kaul mit flottem Start in Ratingen

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat beim für die Olympiaqualifikation entscheidenden Meeting in Ratingen einen guten Start erwischt. Der 23 Jahre alte Mainzer rannte am Samstag die 100 Meter in 11,21 Sekunden und blieb nur knapp über seiner persönlichen Bestzeit (11,17).