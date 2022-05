Der 24-Jährige erfüllte am Sonntag (29.05.2022) beim Meeting in Götzis mit 8303 Punkten klar die EM-Norm von 8100 Zählern. Bei der ersten Mehrkampf-Qualifikation in Ratingen Anfang Mai hatte der Mainzer wegen eines eingeklemmten Nervs im Halswirbelbereich vorzeitig aussteigen müssen.

Auch der Wettkampf am Wochenende in Österreich war schmerzhaft, etwa, als er den Hochsprung vorzeitig und nach nur 1,91 Metern beenden musste.