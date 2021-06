Zahlen zum deutschen Sieg gegen Portugal

1 - Als erstes Team in der EM-Geschichte verschuldete das deutsche Team ein Eigentor und profitierte auch von einem Eigentor. Dem entscheidenden Treffer von Mats Hummels beim 0:1 gegen Frankreich folgten nun die zwei Eigentore Portugals beim 4:2-Sieg der DFB-Elf

2 - Als erstem europäischen Team unterliefen Portugal in einem Spiel bei WM oder EM gleich zwei Eigentore. Rúben Dias und Raphael Guerreiro trafen ins eigene Netz.

4 - Vier Gegentore kassierte Portugal in 67 Partien bei großen Turnieren nur zweimal, jeweils gegen Deutschland. Auf das 0:4 bei der WM 2014 in Brasilien folgte nun das 2:4 bei der EM in München

5 - Für die DFB-Auswahl war es der fünfte Sieg nacheinander bei großen Turnieren gegen Portugal. Gegen keinen Gegner kann die Nationalmannschaft eine längere Serie vorweisen

19 - Mit seinem Führungstor beendete Cristiano Ronaldo nicht nur im fünften Versuch seine Torlos-Serie gegen Deutschland bei Turnieren, sondern markierte auch seinen 19. Treffer bei WM oder EM. Damit schloss der Superstar zu Rekordhalter Miroslav Klose auf

22 - Kai Havertz ist jetzt der jüngste deutsche Torschütze bei einer EM. Beim Tor gegen Portugal war er 22 Jahre und 8 Tage alt

302 - Als erstes Team aus Europa hat Deutschland nun mehr als 300 Tore bei großen Turnieren geschossen. Insgesamt sind es jetzt 302

