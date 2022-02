Wolfsburgs Stürmer Nmecha gegen Hoffenheim noch nicht dabei

"Lukas Nmecha und Xaver Schlager stehen kurz vor der Rückkehr. Bei beiden wird es aber noch nicht für das Hoffenheim-Spiel reichen. Wir sind guter Hoffnung, dass wir sie in Gladbach zumindest wieder im Kader begrüßen können", sagte Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (19.02.2022). Nmecha wurde im Dezember am Knöchel operiert. Der Österreicher Schlager erlitt im August einen Kreuzbandriss im Knie.

Quelle: dpa