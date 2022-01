Der 31 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler war mit Angreifer Felix Nmecha zusammengeprallt. Er blieb danach minutenlang liegen und musste anschließend mit einem Golf-Cart vom Platz transportiert werden, wie mehrere Medien berichten. Die zuletzt in fünf Ligaspielen punktlosen Wölfe treten im ersten Bundesligaspiel des Jahres am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum an.

dpa | Stand: 03.01.2022, 13:41