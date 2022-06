Handball-Königsklasse Wolff mit Kielce im Champions-League-Finale Stand: 18.06.2022 17:14 Uhr

Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff hat mit Vive Kielce das Endspiel in der Champions League erreicht.

Der polnische Meister gewann am Samstag das erste Halbfinale beim Final4 in Köln gegen den ungarischen Topclub Telekom Veszprem mit 37:35 (16:18) und darf auf den zweiten Triumph in der Königsklasse nach 2016 hoffen. Den zweiten Finalteilnehmer ermittelten im Anschluss der deutsche Rekordmeister THW Kiel und Titelverteidiger FC Barcelona. Das Endspiel findet am Sonntag (18.00 Uhr) statt.

Nach einer ausgeglichenen Startphase lag Kielce in der ersten Halbzeit ständig in Rückstand, der jedoch nie mehr als drei Tore betrug. Im zweiten Durchgang verschafften sich die Polen mit einem 4:0-Lauf vom 19:20 zum 23:20 erstmals ein kleines Polster, das bis zum Ende der umkämpften Partie verteidigt wurde. Bester Werfer beim Sieger war Arkadiusz Moryto mit acht Toren. Für Veszprem traf der frühere Bundesligaprofi Rasmus Lauge ebenfalls achtmal.