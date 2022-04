WNBA: Nyara Sabally spielt bald für New York Liberty

"Es fühlt sich großartig an. Das war ein Traum, so lange ich mich erinnern kann", sagte Nyara Sabally. Die 22-Jährige hatte sich vor zwei Wochen dazu entschieden, auf ihr mögliches letztes Jahr am College zu verzichten und statt für die University of Oregon zukünftig in der gleichen Profi-Liga zu spielen, wie ihre Schwester. Satou Sabally war bei der Talentbörse vor zwei Jahren von den Dallas Wings an zweiter Stelle so früh ausgewählt worden wie kein anderer Sportler und keine andere Sportlerin aus Deutschland bei einem Draft in Nordamerika vor ihr.

New York belegte in der Hauptrunde der vergangenen Saison Rang Acht und kam in die Playoffs. Dort kam dann in der ersten Runde das Aus gegen die Phoenix Mercury. "Das ist ein junges Team. Ich hoffe, ich bringe etwas Vielseitigkeit und was auch immer sie noch von mir brauchen", sagte Sabally über ihre neue Mannschaft.

An erster Stelle wählten die Atlanta Dream Rhyne Howard aus, die am College für Kentucky spielte. Beim Draft dürfen die Mannschaften im nordamerikanischen Profi-Sport der Reihe nach Talente auswählen. Je schlechter eine Mannschaft in der vorausgegangenen Saison war, desto früher ist sie dran. Die Teams dürfen die Reihenfolge untereinander tauschen.

