WM-Auslosung: Politisch brisant und Spiel der Weltfußballer

In der Gruppe B treffen bei der Endrunde am 29. November die USA und der Iran aufeinander. Zwischen beiden Ländern gibt es enorme politische Spannungen, unter anderem wegen des iranischen Atomprogramms.

Auch die Ukraine könnte in dieser Gruppe sein, sollte sie sich in den europäischen Playoffs im Juni gegen Schottland und dann gegen Wales durchsetzen. Das Halbfinale der Ukraine war wegen des russischen Angriffskriegs verlegt worden.

Zum Wiedersehen der Weltfußballer kommt es in Gruppe C. Bayern Münchens Robert Lewandowski trifft mit Polen am 30. November auf Argentinien mit Lionel Messi. Lewandowski hatte die vergangenen beiden FIFA-Abstimmungen gewonnen, Messi ist sechsmaliger Gewinner der Weltfußballer-Wahl.

