Schwimmen Wieder fünf Medaillen möglich? Wellbrock über WM-Starts

Bei der vergangenen Schwimm-WM in Ungarn holte Florian Wellbrock fünfmal Edelmetall. Diesmal erwägt der 25-Jährige, auf ein Rennen zu verzichten.

Olympiasieger Florian Wellbrock hat einen Start in der Freiwasserstaffel bei der Schwimm-WM in Fukuoka offen gelassen. "Wir planen jetzt erst mal mit vier Starts, also die Einzelrennen über die fünf und zehn Kilometer im Freiwasser sowie die 800 und 1500 Meter im Becken", sagte der Langstreckenspezialist der Deutschen Presse-Agentur.

"Bei der Staffel ist aktuell noch ein Fragezeichen dran, das werden wir vor Ort entscheiden", ergänzte der 25-Jährige. "Da wollen wir sehen, wie gut oder schlecht ich die ersten beiden Rennen weggesteckt habe."

Erster Wettkampf am Wochenende

Bei den vergangenen Weltmeisterschaften hatte Wellbrock auf fünf Strecken jeweils eine Medaille geholt. Im Becken gewann er Silber über 800 und Bronze über 1500 Meter Freistil. Im Freiwasser siegte der gebürtige Bremer über fünf Kilometer und mit der Staffel. Zudem gab es Bronze auf seiner Olympia-Gold-Strecke über zehn Kilometer. "Es macht mich stolz, dass ich das so überstanden habe. Das gibt auch sehr viel Selbstbewusstsein und Kraft für das, was noch kommt", sagte Wellbrock.

Bei der WM in Japan stehen für ihn zunächst die Freiwasserrennen an. Sein erster Wettkampf findet am Sonntag über zehn Kilometer statt.