Pferdesport Wie beim CHIO: Nieberg siegt im Großen Preis in Hamburg

Gerrit Nieberg und sein Wallach Ben sind eines der derzeit besten deutschen Springreit-Paare. Das zeigen beide auch beim Großen Preis beim Derby-Turnier in Hamburg.

Mit einem furiosen Ritt hat sich Gerrit Nieberg beim Derby-Turnier in Hamburg den Großen Preis gesichert. Der Gewinner des Großen Preises beim CHIO von Aachen setzte sich im Stechen der mit 300.000 Euro dotierten Prüfung durch.

Auf seinem Top-Pferd Ben blieb der 29-Jährige aus Sendenhorst ohne Fehlerpunkte und war etwas mehr als eine halbe Sekunde schneller als der ebenfalls fehlerfreie Brite Ben Maher. Der Olympiasieger wurde auf Dallas Vegas Batilly Zweiter vor dem Iren Michael Duffy auf Che Fantastica.

"Es war für mich anstrengender als für Ben. Ich habe mich beeilt im Stechen", sagte Nieberg und lobte seinen zwölf Jahre alten Wallach. "Er ist heute super gesprungen und hat mir im Normalumlauf ein gutes Gefühl gegeben. Deshalb habe ich etwas riskiert." Der Sohn des zweimaligen Team-Olympiasiegers Lars Nieberg gilt spätestens seit seinem Triumph 2022 beim anderen deutschen Turnierklassiker in Aachen als Hoffnung von Bundestrainer Otto Becker für die EM in diesem und Olympia in Paris im kommenden Jahr.

Spring-Derby steht am Sonntag an

Insgesamt hatten zwölf Paare das Stechen in Hamburg erreicht, vier blieben auch im Entscheidungs-Durchgang ohne Strafpunkte. Nieberg kassierte für seinen Erfolg 75.000 Euro. Erstmals seit 2008 zählte das Springen nicht mehr zur Global Champions Tour. Das Derby-Turnier wird auch in Zukunft ohne die Millionenserie stattfinden.

Am Sonntag (14.00 Uhr/NDR und ARD) steht das 92. deutsche Spring-Derby an. Der Klassiker ist mit 153.000 Euro dotiert und gilt als weltweit schwerste Prüfung. Hindernisse wie der Wall oder Pulvermanns Grab sind legendär. Der Parcours ist seit 1920 nur unwesentlich verändert worden. Vorjahressiegerin ist die für Polen startende gebürtige Hamburgerin Cassandra Orschel auf Dacara. Die 30-Jährige gilt auch in diesem Jahr zum Favoritenkreis.