West Ham und Rangers Gegner von Leipzig und Frankfurt

Der Londoner Premier-League-Club West Ham siegte nach dem 1:1 im Hinspiel 3:0 (2:0) bei Olympique Lyon, die Glasgow Rangers schafften gegen Sporting Braga nach dem 0:1 in Portugal mit einem 3:1 (2:1, 2:0) nach Verlängerung noch die Wende. Die Halbfinalspiele finden am 28. April und 5. Mai statt, das Endspiel steigt am 18. Mai in Sevilla.

In Lyon überwanden Craig Dawson (38. Minute) und Declan Rice (44.) schon vor der Pause den einstigen deutschen U21-Europameister Julian Pollersbeck im Tor der Gastgeber. Jarrod Bowen (48.) legte früh in der zweiten Hälfte den dritten Treffer für West Ham United nach. Das war die Entscheidung gegen das vom früheren Bundesligacoach Peter Bosz trainierte Olympique-Team. 2014-Weltmeister Jérôme Boateng kam nicht zum Einsatz.

Die Rangers, die im laufenden Wettbewerb schon Borussia Dortmund ausgeschaltet hatten, egalisierten die Niederlage aus Braga schon in der 2. Minute durch James Tavernier. Der Kapitän erhöhte in der 44. Minute per Foulelfmeter und brachte sein Team insgesamt in Führung. David Carmo (83.) rettete Braga in die Verlängerung, dort ließ Kemar Roofe (101.) die Gastgeber jubeln. Die Portugiesen schwächten sich durch zwei Platzverweise im Verlauf der Partie selbst.

Quelle: dpa