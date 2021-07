Barty trifft am Samstag auf die Tschechin Katerina Siniakova, die zuletzt beim Damen-Turnier in Bad Homburg das Finale erreicht hatte. Bei den Damen sind bereits mehrere Mitfavoritinnen in Wimbledon ausgeschieden oder gar nicht erst in London dabei.

dpa | Stand: 01.07.2021, 16:38