Der 23 Jahre alte Grieche musste in seiner Zweitrundenpartie gegen den Australier Alexei Popyrin beim Stand von 2:4 im ersten Satz passen. Seine Teilnahme an den ATP Finals in Turin ab dem 14. November scheint aber nicht gefährdet zu sein. "Ich habe schon eine Weile Probleme mit dem Arm. Mit Blick auf das nächste Turnier, das für mich sehr wichtig ist, musste ich vorsichtig sein", begründete Tsitsipas seine Aufgabe.

dpa | Stand: 03.11.2021, 17:27