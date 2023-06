FIFA 23 Weltmeister Umut verpasst Quali für FIFAe World Cup Stand: 25.06.2023 21:44 Uhr

Der Traum von der Titelverteidigung des noch Weltmeisters Umut "platzt in der Qualifikation. Zwei andere junge deutsche Spieler lösen allerdings das Ticket zum FIFAe World Cup.

Seine Einzelsaison in FIFA 23 geht schmerzhaft zu Ende: Der amtierende Weltmeister Umut "RBLZ_Umut" hat die Qualifikation für den FIFAe World Cup verpasst. Die Mission Titelverteidigung endete bei den Playoffs der FIFA Global Series in London.

"Bin so geisteskrank gebrochen", schrieb RBLZ_Umut nach dem Ausscheiden auf seinem Twitterkanal. Er wisse nicht, "was man in dem Spiel alles machen muss, um Tore zu schießen", schrieb er weiter.

Ein Elfmeter trennte RBLZ_Umut von der Quali

Das erste Spiel gegen den Argentinier Ezequiel "Ezecorrea1802" Correa gewann RBLZ_Umut noch souverän (3:0 und 2:2). Ein Sieg gegen den Niederländer Damian "damesheet" Sitaram hätte für die Qualifikation gereicht, doch nach einem Unentschieden (3:3; 1:1) ging es ins Elfmeterschießen und von dort in die Lower Bracket (4:5 n.E.). Gegen den Portugiesen Diogo "tuga810" Pombo schied der Deutsche dann endgültig aus (0:3; 2:1).

FIFAe World Cup: Zwei Nachwuchsspieler souverän dabei

Dem 17-jährigen Jonas "Jonny" Wirth und dem 18-jährigen Berkay "BerkayLion" Demirci gelang der Durchmarsch in der Upper Bracket. Für Jonny kam es im entscheidenden Spiel zu einem deutschen Duell: Der Spieler des SC Paderborn 07 schoss Levy Finn "Levyfinn" Rieck in die Lower Bracket, wo der Noch-Rostocker später ausschied.

Noch hält sich die FIFA bedeckt, wenn es um den offiziellen Austragungsort und das Datum des Finalturniers der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft geht. Die Zeichen stehen auf Saudi-Arabien.