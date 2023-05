Schwimm-Star Wellbrock siegt beim Freiwasser-Weltcup Stand: 08.05.2023 11:46 Uhr

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock hat sich beim Weltcup-Auftakt in Ägypten in starker Form präsentiert. Der 25-Jährige setzte sich über die olympischen zehn Kilometer in einem engen Finale vor dem Franzosen Marc-Antoine Olivier durch.

Wellbrock schlug in Soma Bay nach 1:52:53,20 Stunden und nur eine Zehntelsekunde vor Olivier an. Dritter wurde dessen Landsmann Logan Fontaine. Als zweitbester deutscher Schwimmer belegte Oliver Klemet den achten Platz.

Für den 21-Jährigen geht es um den zweiten deutschen Startplatz für die Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka im Juli. Wellbrock ist bereits gesetzt. Als zweiter Deutscher darf derjenige starten, der bei den ersten beiden Weltcups am besten ist. Der nächste Weltcup findet am 20. und 21. Mai auf Sardinien statt.