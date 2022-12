WM in London Weiterer Ruhetag für Darts-Profi Clemens Stand: 29.12.2022 07:39 Uhr

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens erhält bei der WM in London einen zusätzlichen Ruhetag.

Der Weltverband PDC setzte das Achtelfinale des 39-Jährigen gegen den Schotten Alan Soutar anders als ursprünglich erwartet nicht am Donnerstagabend, sondern erst am Freitag (15.00 Uhr/Sport1 und DAZN) an.

Clemens hat bislang den Iren William O'Connor und den Waliser Jim Williams besiegt und könnte mit einem dritten Sieg über einen ungesetzten Spieler zum ersten Deutschen werden, der in der WM-Geschichte ins Viertelfinale einzieht.

An seinem ersten Ruhetag wollte sich Clemens wieder in den Alexandra Palace begeben, um seinen Kumpel Martin Schindler zu unterstützen. Nach dessen packender 3:4-Niederlage gegen Vorjahresfinalist Michael Smith aus England ist Clemens nun der letzte verbliebene deutsche Vertreter. Schindler hatte bereits mit 3:1 geführt.

Soutar ist zwar Außenseiter, hat mit Siegen gegen den Nordiren Daryl Gurney und den Niederländer Danny Noppert aber bereits auf sich aufmerksam gemacht. Mit den Duellen Gerwyn Price (Wales) gegen José de Sousa (Portugal) sowie Jonny Clayton (Wales) gegen Josh Rock (Nordirland) wird das Achtelfinale am Donnerstagabend eröffnet.