Weitere 57 Personen aus Sportwelt aus Afghanistan evakuiert

Insgesamt 57 Personen, zumeist Frauen und Kinder, seien mit einem Charterflug in Doha gelandet, wie der Fußball-Weltverband FIFA "nach weiteren schwierigen Verhandlungsrunden" mitteilte. Die FIFA-Führung arbeitete nach eigenen Angaben seit August eng mit Katar und jüngst auch mit Albanien zusammen. Es sollen laut FIFA noch mehr Mitglieder "der Sportfamilie" evakuiert werden.

Bereits in der Vorwoche waren rund 100 Fußballerinnen und Fußballer mit ihren Familien bei einer Evakuierungsmission von Afghanistan nach Katar ausgeflogen worden. Darunter waren auch einige Fußball-Nationalspieler und -spielerinnen. Die FIFA koordiniert zusammen mit dem Golf-Emirat diese Evakuierungen aus dem von den Taliban beherrschten Land. Die Sorgen um die Sicherheit dieser in ihrem Heimatland besonders gefährdeten Menschen wachsen. Frauen durften unter der ersten Herrschaft der Taliban, die bis 2001 dauerte, keinen Sport treiben.

"Ich rufe zudem all unsere Freunde auf Regierungsebene sowie in der Fußballgemeinschaft weltweit dazu auf, für diese Personen Aufenthaltsbewilligungen und Visa auszustellen, damit sie in einem sicheren Umfeld ein neues Leben beginnen können", sagte FIFA-Chef Gianni Infantino.

dpa | Stand: 21.10.2021, 13:21