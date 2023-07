Transfermarkt Wechsel fast perfekt: Halstenberg fehlt bei Leipzig-Training Stand: 19.07.2023 11:15 Uhr

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg steht kurz vor einem Wechsel von Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig zu Zweitligist Hannover 96. Die Leipziger stellten den 31 Jahre alten Abwehrspieler vom Training frei, damit er Vertragsgespräche führen könne.

Halstenberg zieht es aus privaten Gründen zurück nach Hannover. Er wurde in der Nachbarstadt Laatzen geboren und spielte bis 2011 in der Jugendabteilung und in der zweiten Mannschaft der Niedersachsen. Über Borussia Dortmund II und den FC St. Pauli wechselte er 2015 nach Leipzig.

Nach Informationen der "Neuen Presse" in Hannover müssen die 96er eine Ablösesumme von rund 700.000 Euro für den neunmaligen Nationalspieler zahlen. Nach der Verpflichtung des französischen Innenverteidigers El Chadaille Bitshiabu von Paris Saint-Germain und wegen seiner langjährigen Verdienste um den Club sind die Leipziger bereit, Halstenberg schon ein Jahr vor Vertragsende und deutlich unter dem Marktwert ziehen zu lassen.