Streamerteam gegen Erstligist Wave verhindert vorerst Aufstieg von NNO in LoL Prime League Stand: 24.09.2022 22:04 Uhr

Das Streamerteam NNO nutzt die erste Chance zum Aufstieg in die erste Klasse der LoL-Liga Prime League gegen Wave Esports nicht - doch die Mannschaft um Noway, Broeki und Co. darf noch hoffen.

No Need Orga hat den Aufstieg in die 1st Division der deutschen League-of-Legends-Liga Prime League im ersten Anlauf verpasst. Das aus Streamern bestehende Team um Frederik "Noway" Hinteregger und Daniel "Broeki" Broekmann verlor die erste Qualifikationsserie gegen Wave Esports mit 1:3.

"Wir habens leider nicht geschafft. Mechanisch haben wir heute so sehr underperformed", schrieb Jungler Muhammed "Agurin" Kocak auf Twitter. "Ab jetzt gilt Dienstag, die letzte Chance gegen Hertha wahrzunehmen."

Enger Kampf in Prime-League-Relegation

Nach der Disqualifikation von Penta 1860 durfte NNO als Zweitligameister die erste Runde direkt überspringen, während Gegner Wave Esports sich als Neuntplatzierter der ersten Liga zunächst gegen Hertha BSC durchsetzen musste.

Das Duell war von Beginn an hart umkämpft, da sich die Teams mit gewonnenen Teamkämpfen ständig abwechselten. In den entscheidenden Momenten zog NNO jedoch zu oft den Kürzeren, womit sich Wave den verdienten Klassenerhalt sicherte.

Aufstieg von LoL-Streamerteam wäre Sensation

Im Duell um den letzten Erstliga-Startplatz gegen Hertha BSC am Dienstag bekommt NNO allerdings noch eine zweite Chance zum Aufstieg. Dieser wäre ohnehin eine Überraschung: Mit wenig Training und ohne klassischem Coach ist das Team eher ein Nebenprojekt für die als Streamer etablierten Ex-Profis.

Mit Spielern wie den ehemaligen Mouz-Toplaner Niklot "Tolkin" Stüber, der seine Position als Prime-League-Kommentator zugunsten des möglichen Aufstiegs niederlegte, bringt NNO jedoch mehr Erfahrung mit als viele Erstligisten.