American Football Watson von weiterer Frau wegen Missbrauchs verklagt Stand: 14.10.2022 07:30 Uhr

Der derzeit gesperrte NFL-Quarterback Deshaun Watson soll in einem bislang unbekannten Fall eine weitere Frau sexuell missbraucht haben.

Das geht aus einer an einem Gericht in Houston eingereichten Zivilklage hervor, über die unter anderem die US-Nachrichtenagentur AP am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Demnach soll der inzwischen 27 Jahre alte Spielmacher die Frau nach einer Massage in einem Hotelzimmer 2020 zu Oralsex gezwungen haben.

Watson spielte zu der Zeit bei den Houston Texans und wechselte nach der vergangenen Saison zu den Cleveland Browns, die ihm trotz der damals bekannten Klagen von 24 Frauen einen Fünfjahresvertrag im Wert von 240 Millionen US-Dollar gaben. Gerichte in Texas verzichteten auf eine strafrechtliche Anklage, mit 23 der 24 Frauen einigte sich Watson außergerichtlich. Die NFL sperrte ihn für elf Spiele und bestrafte ihn zudem mit einem Bußgeld über fünf Millionen US-Dollar. Watson darf deswegen frühestens am 4. Dezember für die Browns spielen. Watson hat stets seine Unschuld beteuert.