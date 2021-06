Wales-Coach Page: Ansage wird von Herzen kommen

"Ich habe zwei oder drei Minuten, bevor die Spieler in den Tunnel gerufen werden. Was ich sagen werde, wird von Herzen kommen", versprach der 46-Jährige in Baku vor der heutigen Partie (15.00 Uhr/Magenta TV).

"Dann wird es nicht um Taktik gehen. Es geht darum, dass man sein Land repräsentiert und darum, was die Fans zu Hause sehen wollen", ergänzte Page und berührte das Wappen mit dem Drachen auf seiner Brust. "Wir haben das Taktische erledigt, das wird einfach eine Ansprache von Herzen."

Page bedauerte, dass nur wenige Fans das Team in Aserbaidschan im Stadion unterstützen können. "Es ist einfach ein tolles Stadion, und es ist ein Jammer, dass wir die rote Wand nicht hier haben können", sagte der frühere Nationalspieler. Rund 2000 walisische Fans werden in Baku erwartet. Für den EM-Trip nehmen sie eine Corona-Quarantäne nach ihrer Rückkehr in Kauf.

Die Partie gegen die Schweiz wird für Page das neunte Spiel, dass er als Vertreter des eigentlichen Chefcoaches Ryan Giggs betreut. Giggs muss sich Anfang kommenden Jahres in einem Gerichtsprozess wegen Körperverletzung verantworten. Der 47-Jährige soll seine Ex-Freundin und deren Schwester angegriffen haben. Er bestreitet die Vorwürfe.

dpa | Stand: 12.06.2021, 07:25