Überraschungscoup bei WM Deutsches Tischtennis-Team nach Sieg gegen Südkorea im Finale Stand: 08.10.2022 12:59 Uhr

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer steht bei der Team-WM in China völlig überraschend im Endspiel.

Einen Tag nach ihrer Aufholjagd gegen Frankreich gewannen Dang Qiu, Benedikt Duda und Kay Stumper auch einen Halbfinal-Krimi gegen Südkorea mit 3:2. Nach einer Gesamtspielzeit von mehr als dreieinhalb Stunden besiegte der 28 Jahre alte Duda den ehemaligen WM-Dritten An Jaehyun im entscheidenden fünften Spiel in 3:2 Sätzen.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Team war großartig heute. Wir haben gekämpft wie verrückt", sagte der Bundesliga-Profi des TTC Schwalbe Bergneustadt.

Duda bringt deutsches Team in Führung

Der Endspiel-Gegner am Sonntag (13.30 Uhr) wird Gastgeber China sein, die im zweiten Halbfinale gegen den Olympia-Dritten aus Japan gewonnen haben. Damit kommt es zur Neuauflage des WM-Finales von 2018, das die Chinesen in Halmstad mit 3:0 gewannen.

Vor vier Jahren spielte das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf noch mit Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska, die bei dieser WM alle fehlen. Gerade deshalb ist der erneute Final-Einzug der deutschen Mannschaft eine so große Überraschung.

Bundestrainer Roßkopf will Finale genießen

"Es ist ein Genuss, ein Finale bei einer WM zu spielen, auch wenn viele zu Hause uns das nicht zugetraut hätten", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf, " aber da sieht man, was ein unbändiger Wille ausmacht."

Gegen Südkorea brachte Duda sein Team bereits mit 1:0 in Führung, als er Südkoreas Topspieler Jang Woojin in 3:1 Sätzen besiegte. Einzel-Europameister Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) verlor danach mit 1:3 gegen An Jaehyun, der 2019 schon einmal WM-Dritter im Einzel war, bei diesem Turnier aber zuvor kaum zum Einsatz kam.

1:2-Rückstand gedreht

Nach einer Fünf-Satz-Niederlage des 19 Jahre alten WM-Debütanten Kay Stumper gegen Cho Seungmin lag die deutsche Mannschaft mit 1:2 zurück. Doch erst gewann Dang Qiu das Duell der beiden Führungsspieler gegen Jang Woojin (3:1). Dann war erneut Duda wie schon beim 3:2 gegen Frankreich nach 0:2-Rückstand der entscheidende Mann.