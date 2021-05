Draisaitl und Kahun helfen Edmonton Oilers zum Sieg

Kahun erzielte mit seinem achten Saisontor in der 30. Minute die zwischenzeitliche 3:2-Führung. Superstar Draisaitl bereitete den Siegtreffer durch Connor McDavid in der dritten Minute der Verlängerung vor und verbuchte seine zweite Torbeteiligung in der Partie.

Montreal in den Playoffs

Montreal schaffte dank des Unentschiedens nach regulärer Spielzeit die Teilnahme an den Playoffs, für die die Oilers bereits qualifiziert sind.

Nationaltorwart Philipp Grubauer sicherte Ex-Meister Colorado Avalanche den 2:1-Erfolg bei den Vegas Golden Knights und parierte 36 der 37 Schüsse auf sein Tor. Andre Burakovsky (28.) und J.T. Compher (52.) drehten die Partie mit ihren Toren zu Gunsten der Gäste beim Spitzenreiter der West-Division. Auch Colorado hat die Playoff-Teilnahme sicher.

dpa | Stand: 11.05.2021, 07:19