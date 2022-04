Vor Villarreal: Kimmich und Davies im Bayern-Training

Bei der Übungseinheit vor dem Abflug nach Spanien fehlten am Dienstag auf dem Vereinsgelände in München nur der erneut am Oberschenkel verletzte Franzose Corentin Tolisso sowie Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting (Corona-Infektion).

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich war nach der Geburt seines dritten Kindes ebenso auf dem Platz dabei wie der Kanadier Alphonso Davies. Ob der Außenverteidiger erstmals nach einer Entzündung des Herzmuskels an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) in Villarreal wieder zum Kader gehören wird, war aber zunächst offen. Bayern-Coach Julian Nagelsmann hatte zuletzt ein Davies-Comeback zum Rückspiel am 12. April in München in Aussicht gestellt.

Die Bayern gehen als Favorit ins K.o.-Duell mit dem spanischen Europa-League-Sieger. Der Gewinner trifft im Halbfinale auf den FC Liverpool oder Benfica Lissabon.

Quelle: dpa