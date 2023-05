Rassismus in Madrid Vier Festnahmen wegen von Brücke hängender Vinicius-Puppe Stand: 23.05.2023 11:09 Uhr

Die spanische Polizei hat am Dienstag vier junge Leute festgenommen, die eine braune aufblasbare Puppe mit einem Hemd des brasilianischen Nationalspielers Vinicius an einer Brücke in Madrid aufgehängt haben sollen.

Vinicius steht bei Real Madrid unter Vertrag und wird immer wieder in Stadien rassistisch beleidigt. Der Brasilianer war erst vergangenen Sonntag wieder beim FC Valencia von Zuschauern rassistisch beleidigt worden.

Bei den Festgenommenen soll es sich Medienberichten zufolge um Fans des Stadtrivalen Atlético Madrid handeln. Die Puppe war kurz vor einem Stadtderby Ende Januar entdeckt worden. Am Geländer der Brücke war damals zudem ein großes Banner mit der Aufschrift "Madrid hasst Real" angebracht gewesen. Den Festgenommenen werde ein Hassverbrechen zur Last gelegt, teilte die Polizei weiter mit.