VfL-Fußballerinnen im Pokalfinale - Bayern-Serie gerissen

Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch setzte sich im Halbfinale gegen den bis dahin in 26 Spielen dieser Saison ungeschlagenen FC Bayern München mit 2:0 (2:0) durch. Kapitänin Alexandra Popp brachte Wolfsburg am Sonntag in der 13. Minute in Führung, Ewa Pajor erhöhte kurz vor der Pause (45.+2).

Im Finale treffen die Wölfinnen am 30. Mai auf Eintracht Frankfurt. Der Rekordsieger, der bis zum Beginn dieser Saison als 1. FFC Frankfurt an den Start ging, gewann am Samstag gegen den SC Freiburg mit 2:1 (0:1) und steht zum 14. Mal im Endspiel. Letztmals den Titel gewonnen hatten die Hessinnen in der Saison 2013/14.

dpa | Stand: 04.04.2021, 16:10