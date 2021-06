VfB Stuttgart verleiht Verteidiger Awoudja an Tirol

In der vergangenen Rückrunde hatte der VfB Awoudja bereits an den Drittligisten Türkgücü München abgegeben. Nach einem Achillessehnenriss im Mai 2020 muss sich der Verteidiger wieder an die Profimannschaft der Stuttgarter herankämpfen.

dpa | Stand: 24.06.2021, 15:29