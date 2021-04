VfB Stuttgart verlängert mit Mangala bis 2024

Mangala war 2017 vom RSC Anderlecht nach Stuttgart gewechselt und ist beim Erstliga-Aufsteiger Stammspieler und Leistungsträger.

"Orel hat sich in den vergangenen Jahren überaus positiv entwickelt", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "Er bringt nach unserer Überzeugung alle Voraussetzungen mit, um ein absoluter Top-Spieler zu werden."

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich Mangala nach seinem gerade auskurierten Muskelfaserriss erneut am Oberschenkel verletzt hat. Der 23-Jährige steht dem VfB deswegen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung und wird auch am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund fehlen.

dpa | Stand: 09.04.2021, 15:04