Serie A Versuchter Einbruch in Villa von Juve-Star Di María Stand: 07.10.2022 10:46 Uhr

Drei Einbrecher haben in der norditalienischen Stadt Turin versucht, in die Villa des argentinischen Fußball-Stars Ángel Di María einzudringen.

Ein Sprecher seines Vereins Juventus Turin bestätigte den Vorfall am Freitag auf Nachfrage. Medienberichten zufolge waren der Neuzugang des italienischen Rekordmeisters, dessen Familie und Juve-Stürmer Dusan Vlahovic zum Zeitpunkt des Einbruchsversuchs in der Villa. Der Sicherheitsdienst entdeckte die Eindringlinge demnach auf Überwachungsbildern und verständigte die Polizei.



Wie italienische Medien weiter berichteten, flüchteten die Täter. Einen mutmaßlichen Einbrecher habe die Polizei anschließend unweit der Villa Di Marías festgenommen. In der noblen Hügelgegend südöstlich des Turiner Stadtzentrums wohnen mehrere Juve-Stars. Auch der Portugiese Cristiano Ronaldo hatte dort sein Anwesen, als er noch bei den Bianconeri unter Vertrag stand. Die Gegend scheint immer wieder Ziel von Einbrechern zu sein: In der vergangenen Saison stahlen Diebe Uhren aus dem Haus von Ex-Juve-Spieler Paulo Dybala, als dieser wegen eines Auswärtsspiels in der Champions League nicht in der Stadt war, wie die "Gazzetta dello Sport" schrieb.

Für Di María wiederholt sich damit ein Alptraum. Im vergangenen Jahr drangen Einbrecher in das Haus des Nationalspielers in Paris ein. Seine Familie befand sich damals dort, während der 34-Jährige für seinen Ex-Arbeitgeber Paris Saint-Germain auf dem Fußballplatz stand.