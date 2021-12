Verstappens Vater: Max wird gegen Hamilton "alles versuchen"

Er geht zwar nicht davon aus, dass es am kommenden Sonntag beim alles entscheidenden WM-Rennen zu einem erneuten Crash der beiden Formel-1-Rivalen kommt. Jos Verstappen, einst selbst Pilot und dabei auch mal Teamkollege von Michael Schumacher, sagte aber der britischen Zeitung "Daily Mail" nun: "Er wird alles versuchen, um den Sieg zu holen, das ist sicher. Es wird aufregend."

"Max will ganz bestimmt gewinnen"

Davon gehen die Fans des 24 Jahre alten Niederländers, der in seinem mittlerweile auch schon siebten Formel-1-Jahr auf den ersehnten ersten Titel hofft, ebenso wie die Anhängerinnen und Anhänger des 36 Jahre alten Briten aus, der mit einem achten Titeltriumph Michael Schumacher überbieten würde und alleiniger Rekordhalter wäre. "Max will ganz bestimmt gewinnen. Er wird es ganz sicher versuchen. Klar wird er versuchen, ihn zu schlagen", zitierte die "Daily Mail" Jos Verstappen weiter.

Nach dem dritten Sieg in Serie hat Hamilton im Mercedes für ein Fast-Novum gesorgt. Erst zum zweiten Mal in der Formel-1-Historie nach 1974 reisen die Rivalen punktgleich zum Finale. Max Verstappens Vorteil: Wenn beide ausscheiden würden oder beide punktlos blieben, würde er den Titel gewinnen. Die Anzahl der Rennsiege in diesem Jahr - 9:8 für Verstappen - würde den Ausschlag geben.

Nicht wenigen fallen in dem Zusammenhang die Zoff-Duelle zwischen Alain Prost und Ayrton Senna ein, die sich 1989 und 1990 jeweils in die Autos fuhren. Oder auch Michael Schumacher, der 1994 nach einem Crash mit Damon Hill und dem Aus von beiden erstmals Weltmeister wurde und drei Jahre später mit seinem Rammstoß gegen den späteren Titelträger Jacques Villeneuve für die eigene Saison-Disqualifikation sorgte.

dpa | Stand: 08.12.2021, 07:45