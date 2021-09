Verstappen droht Strafe bei Heimspiel in Zandvoort

Der Red-Bull-Pilot wurde am Samstag zu den Rennkommissaren beim Großen Preis der Niederlande zitiert, weil ihm ein verbotenes Überholmanöver im Freitagstraining vorgeworfen wird. Der 23-Jährige hat demnach im zweiten Training trotz Roter Flagge den Aston Martin des Kanadiers Lance Stroll passiert, dies könnte ein Regelverstoß gewesen sein. Sollten die Rennrichter dies als strafbar bewerten, könnte Verstappen beim 13. WM-Lauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) am Start mehrere Plätze nach hinten rücken müssen.

Für den WM-Zweiten wäre das ein empfindlicher Rückschlag auf dem Kurs in den Nordsee-Dünen, auf dem das Überholen im Rennen als äußerst schwierig gilt. Verstappen liegt in der Gesamtwertung nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes.

dpa | Stand: 04.09.2021, 10:18