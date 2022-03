Curry kann damit bestenfalls in den letzten fünf Spielen der Hauptrunde wieder auflaufen, bevor die Playoffs in der besten Basketball-Liga der Welt beginnen. Um seine Teilnahme an den Playoffs müssen sich die Warriors hingegen keine Sorgen machen. Curry hatte sich am Mittwoch bei der Niederlage gegen die Boston Celtics verletzt, als Marcus Smart ihm in der ersten Hälfte auf den Fuß fiel.

Quelle: dpa