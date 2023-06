Europa League Vereinte Kräfte: Sevilla-Routiniers stemmen Silberpott Stand: 01.06.2023 05:23 Uhr

Allein hätte die Kraft vermutlich nicht mehr gereicht. Gemeinsam haben Kapitän Jesús Navas und sein Stellvertreter Ivan Rakitic nach dem erneuten Europa-League-Triumph des FC Sevilla bei der Siegerehrung den Silberpokal in die Höhe gestemmt.

Der spanische Fußball-Erstligist hat den Wettbewerb inklusive des Vorgängerformats UEFA-Cup bereits zum siebten Mal gewonnen. Der 35 Jahre alte frühere Schalker Bundesliga-Profi Rakitic war zum ersten Mal dabei, der 37-jährige Navas bereits zum vierten Mal nach 2006, 2007 und 2020.

"Unglaublich" fühle sich dieser Titelgewinn an, sagte Navas nach dem hochintensiven Finale von Budapest, das die Andalusier am späten Mittwochabend erst im Elfmeterschießen gegen die AS Rom gewonnen hatten. Ansonsten war es für Sevilla bislang eine verkorkste Saison. In der heimischen Liga liegt der Club vor dem letzten Spieltag nur auf Platz elf. Die Europa League sei aber nun mal die "Sevilla-Liga", schrieb die spanische Zeitung "Marca".