Van der Vaart lobt Pandev: "Cruyff von Nordmazedonien"

Der 37 Jahre alte Angreifer bestritt am Montagabend beim 0:3 gegen die Niederlande in Amsterdam sein 122. und letztes Länderspiel.

Als er in der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde, bildete das komplette Team des EM-Neulings einen Spalier, um Pandev vom Platz zu geleiten. Auch die Oranje-Spieler applaudierten, von den Rängen kamen sowohl von den Fans Nordmazedoniens als auch von den niederländischen Anhängern laute "Pandev-Sprechchöre".

"Ich finde das großartig. Er ist ja auch so ein bisschen der Johan Cruyff von Nordmazedonien", sagte van der Vaart als Experte im niederländischen Fernsehsender NOS mit Blick auf die Oranje-Legende. "Gänsehaut, Tränen in den Augen. Ich finde es schön, dass solche Spieler so einen Abschied bekommen."

Oranje-Kapitän Georginio Wijnaldum hatte Pandev bereits vor dem Spiel ein niederländisches Nationaltrikot mit der Nummer 122 überreicht. Der Stürmer hatte vor dem Spiel angekündigt, nach der Partie seine Karriere im Nationalteam beenden zu wollen. Gegen Österreich hatte Pandev im ersten Gruppenspiel den ersten EM-Treffer Nordmazedoniens überhaupt erzielt.

dpa | Stand: 22.06.2021, 11:21