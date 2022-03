Van Bommel will noch nicht Bondscoach werden

"Jetzt noch nicht. Ich bin ja noch ein junger Trainer, 44", sagte van Bommel am Rande des Länderspiels gegen Deutschland in der ARD und fügte hinzu: "Nationalmannschaftstrainer ist etwas zu früh." Der Vertrag von Bondscoach Louis van Gaal läuft nach der WM in Katar aus.

Van Bommel hatte zu Saisonbeginn das Traineramt in Wolfsburg angetreten, musste aber nach nicht einmal vier Monaten wieder gehen. "Was in Wolfsburg passiert ist, da kann ich viel drüber sagen. Aber das macht man nicht", sagte der frühere Nationalspieler und ehemalige Bayern-Profi.

Quelle: dpa