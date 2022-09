Weltmeisterschaft in Istanbul Valorant Champions: FunPlus Phoenix weiter, Fnatic ist raus Stand: 14.09.2022 00:20 Uhr

Die E-Sportler von FunPlus Phoenix dürfen weiter vom Titel bei der Champions genannten Weltmeisterschaft in Valorant träumen. Für die Profis von Fnatic ist die WM derweil vorbei.

"Wir sind jetzt in der Top vier", freute sich FPX-Spieler Kyrylo "ANGE1" Karasov nach dem 2:1-Sieg im Lower-Bracket-Viertelfinale gegen XSET via Twitter. Dem Team der europäisch-chinesischen E-Sport-Organisation gelang damit nicht nur der Einzug in die nächste Runde, sondern auch eine Revanche gegen die Nordamerikaner. Noch in der Vorrunde musste man sich im direkten Duell geschlagen geben.

Im Halbfinale in der Lower Bracket wartet jetzt DRX aus Südkorea. Das Team konnte sein Viertelfinalmatch im Verliererzweig des WM-Turniers mit 2:1 gegen Fnatic, das zweite verbliebene europäische Team, gewinnen.

Während FunPlus Phoenix und DRX damit im Lower-Bracket-Halbfinale aufeinandertreffen, geht es für die Brasilianer von LOUD und die Nordamerikaner von OpTic Gaming in der Upper Bracket bereits um den ersten Platz im Finale des Turniers.