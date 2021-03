US-Medien: NBA-Profis Wagner und Hartenstein vor Wechsel

Wagner (23) soll demnach die Washington Wizards verlassen und zukünftig für die Chicago Bulls spielen, Hartenstein (22) soll von den Denver Nuggets zu den Cleveland Cavaliers geschickt werden. Das berichtete ESPN . In beiden Fällen sind die Profis Teil eines umfassenderen Tauschgeschäfts mit weiteren Spielern und Zugriffsrechten bei der Talentbörse. Von den beteiligten Teams gab es am Donnerstag, dem letzten Tag der Wechselperiode in der besten Basketball-Liga der Welt, zunächst noch keine offizielle Mitteilung.

Wagner spielte die vergangenen eineinhalb Saisons für die Wizards, die in der Eastern Conference auf Rang 13 stehen. Zuvor stand er in seiner Debüt-Spielzeit bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag, die Bulls sind nun seine dritte Station in der NBA. Der sechsmalige Meister ist derzeit auf Rang zehn der Eastern Conference und damit auf dem letzten Platz, der zur Teilnahme an der Qualifikation für die Playoffs berechtigt.

Hartenstein ist ebenfalls in seiner dritten NBA-Saison. Nach zwei Jahren für die Houston Rockets kam er erst vor dieser Spielzeit zu den Nuggets, die sich nun die Dienste von JaVale McGee sicherten. McGee ist wie Hartenstein als Center aktiv, hat aber als dreimaliger Meister viel mehr Erfahrung. Die Nuggets sind Fünfter der Western Conference und machen sich in diesem Jahr Hoffnungen auf erfolgreiche Playoffs. In Cleveland wird Hartenstein nun Teil eines sehr jungen Teams, das in der Eastern Conference auf Rang zwölf steht.

dpa | Stand: 25.03.2021, 19:05