US-Basketballer Beal nicht bei Olympia dabei

Wie der US-Basketballverband bekanntgab, wurde der 28-Jährige unter das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll gestellt und bleibt auch dort, sodass er nicht mit dem Olympiasieger nach Japan fliegen kann. Das bedeutet, dass es sich um einen Corona-Verdachtsfall handelt.

Aus "großer Vorsicht" wurde auch Jerami Grant von den Detroit Pistons unter das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll gestellt, hieß es weiter. Ob er mit nach Japan fliegt, darüber gab es noch keine Information vom Verband.

Beal hatte bisher alle drei Testspiele für die USA in Las Vegas bestritten und erzielte dabei durchschnittlich 10,3 Punkte erzielt. Der Guard war in dieser Saison mit 31,3 Punkten pro Spiel der zweitbeste Spieler in der NBA.

Trainer Gregg Popovich sagte, es sei eine niederschmetternde Nachricht für Beal, seine Familie und das Team. Jetzt bestehe die Herausforderung darin, einen Spieler zu finden, der in guter Form ist, nachdem die reguläre NBA-Saison im Mai endete.

Team USA weilt derzeit noch im Trainingscamp in Las Vegas, bevor es kommende Woche nach Japan weitergeht. Zuvor hatte das Team von Trainer Gregg Popovich in Testspielen gegen Argentinien (108:80) gewonnen, aber gegen Nigeria (87:90) und Australien (83:91) jeweils verloren. Es stehen noch zwei weitere Testspiele in Las Vegas an. Ihr erstes Spiel bestreiten die US-Amerikaner gegen Frankreich am 25. Juli.

dpa | Stand: 15.07.2021, 22:01