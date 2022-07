European Open US-Amerikanerin Pera im Finale beim Turnier in Hamburg Stand: 22.07.2022 13:18 Uhr

Die amerikanische Tennisspielerin Bernarda Pera hat das Endspiel beim WTA-Turnier in Hamburg erreicht und ihre starke Form bestätigt.

Die 27-Jährige bezwang im Halbfinale die an Nummer sieben gesetzte Maryna Zanevska aus Belgien mit 6:2, 6:4. Im Finale trifft Pera nun auf die Siegerin der Partie zwischen der topgesetzten Estin Anett Kontaveit und Anastasia Potapowa aus Russland. Pera hatte bereits vergangene Woche als Qualifikantin in Budapest ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert. Als letzte deutsche Teilnehmerin am Rothenbaum hatte Andrea Petkovic im Viertelfinale verletzt aufgegeben.