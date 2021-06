Unverständnis über buhende Ungarns-Fans wegen kniender Iren

Die Iren hatten sich vor dem Anpfiff in Budapest hingekniet, um gegen Rassismus zu demonstrieren. "Die Tatsache, dass das ausgebuht wurde, ist unbegreiflich", sagte Kenny nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP. "Es ist enttäuschend und es wirft wirklich kein gutes Licht auf Ungarn."

In England gab es zuletzt vergleichbare Vorfälle. Vor den beiden Testspielen der Three Lions gegen Österreich und Rumänien (beide 1:0) hatten Fans in der Vorwoche die englischen Spieler ausgebuht, als diese vor dem Anpfiff auf die Knie gingen, um ihre Unterstützung der "Black Lives Matter"-Bewegung auszudrücken

