Unicorns of Love verteidigt Titel in russischer LoL-Liga LCL

Nach dem Titel im vergangenen Sommer sowie der Qualifikation zur Gruppenphase der Weltmeisterschaft ging Unicorns of Love als großer Favorit in die LCL-Saison, belegte gegen starke Konkurrenz in der regulären Saison aber nur den vierten Platz. In den Playoffs verbesserte sich das Team aber und spielte sich mit einem 3:1 gegen Gambit ins Finale.

Die Serie gegen das Newcomerteam CrowCrowd, das es erstmals ins Finale der Liga geschafft hatte, wurde für UoL erneut zum Kraftakt. Zwar setzte sich das Team am Ende mit 3:1 durch, CrowCrowd hatte oft aber bis in den späten Verlauf der Partien durchaus Siegchancen. Beim MSI wird UoL auf den Meister der chinesischen Liga LPL treffen.

Auch die türkische Liga hat am Samstag ihr Finale ausgespielt: Gegen Fenerbahce sicherte sich Istanbul Wildcats den ersten Titel für die Organisation und steht als erster Gegner des LEC-Meisters MAD Lions fest.

dpa | Stand: 17.04.2021, 21:01