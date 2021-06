Ungarn im EM-Test 0:0 gegen Irland

Die Mannschaft um RB Leipzigs Torwart Peter Gulacsi hatte am Dienstagabend in Budapest zwar die besseren Chancen, doch vor allem in der Schlussphase vergab der Mainzer Bundesliga-Profi Adam Szalai (83./87.) den möglichen Siegtreffer.

Die Ungarn starten am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) gegen Titelverteidiger Portugal in die EM. Anschließend sind in Gruppe F Weltmeister Frankreich am 19. Juni und Deutschland vier Tage später die Gegner. Irland hat sich nicht für die EM qualifiziert.

dpa | Stand: 08.06.2021, 22:04