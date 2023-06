Basketball-Bundesliga Ulm geht in Finalserie gegen Bonn in Führung Stand: 09.06.2023 22:51 Uhr

Das Überraschungsteam von ratiopharm Ulm ist in der Finalserie der Basketball-Bundesliga in Führung gegangen und hat Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn die erste Heimniederlage der laufenden Saison zugefügt.

Das Team von Ex-Nationalspieler Anton Gavel gewann im Bonner Telekom Dome mit 79:73 (42:35) und ist damit nur noch zwei Siege vom ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte entfernt.

Schon in den ersten beiden Playoff-Runden hatten die Ulmer für Furore gesorgt und nacheinander Titelverteidiger Alba Berlin und Bayern München ausgeschaltet. Bester Werfer bei den Gästen war Yago dos Santos mit 19 Punkten. Bei den Bonnern kam Liga-MVP TJ Shorts auf 20 Zähler. Spiel zwei findet am Sonntagabend (18.00 Uhr/Magentasport) erneut in Bonn statt.

Fest steht schon jetzt, dass es auf jeden Fall einen Premieren-Meister geben wird. Denn weder Bonn noch Ulm konnten bislang den Meistertitel gewinnen. Für den Titelgewinn sind drei Siege nötig.