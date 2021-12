UEFA zeichnet Deutschen Fußball-Bund aus

Die drei Preisträger - neben dem DFB noch Khalida Popal und Juan Mata - hätten alle "herausragende Führungsqualitäten bei der Schaffung eines offeneren, vielfältigeren und zugänglicheren Fußballs bewiesen und sind ein starkes Beispiel, dem man in der Saison 2020/21 und darüber hinaus folgen kann", hieß es in einer UEFA-Mitteilung vom Mittwoch. Die Ehrung erfolgt bei der Auslosung der UEFA Nations League am Donnerstag.

Der DFB habe einen starken und nachhaltigen Fokus auf die Inklusion gelegt, setze sich für Vielfalt und deren positive Auswirkungen auf den Fußball und die Gesellschaft ein, hieß es in der Mitteilung. Mit seinem Programm "Fußball für alle" arbeite der DFB daran, ein sicheres und integratives Umfeld zu schaffen, in dem alle Menschen Spaß am Fußball haben könnten.

dpa | Stand: 15.12.2021, 11:00