UEFA-Turnierdirektor: Nach Eriksen-Drama gut gehandelt

"Wir glauben, wir haben alles in Betracht gezogen", sagte UEFA-Turnierdirektor Martin Kallen während einer Medienrunde. "Wir glauben, wir haben in dem Fall gut gehandelt." Am Handeln der UEFA und der Fortsetzung der Partie noch am Samstagabend hatte es zuletzt viel Kritik gegeben.

Eriksen war während der Partie gegen Finnland vor der Halbzeit kollabiert und musste noch auf dem Rasen wiederbelebt werden. Inzwischen befindet sich der 29-Jährige nach offiziellen Angaben auf dem Weg der Besserung, er liegt seit jenem Abend im Krankenhaus. Als klar war, dass Eriksen bei Bewusstsein ist, hatte die UEFA beide Teams vor die Entscheidung gestellt, entweder noch am selben Abend oder am Sonntagmittag um 12.00 Uhr weiterzuspielen.

"Es gibt da nicht 100 Optionen", sagte Kallen auch mit Blick auf den engen Spielplan des Turniers. Der gesamte Vorgang werde nach dem Turnier aber nochmals beurteilt. Anpassungen des UEFA-Protokolls, das solche Ausnahmesituationen nicht explizit vorsieht, scheinen nicht ausgeschlossen.

dpa | Stand: 17.06.2021, 15:48