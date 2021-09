UEFA-Präsident fordert FIFA-Chef zu Gespräch wegen WM auf

Wie das Blatt berichtet, hätten die 55 Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union am Dienstag über den Vorschlag beraten, die WM künftig alle zwei statt wie bisher alle vier Jahre auszutragen.

In einem Brief habe Ceferin anschließend von Weltverbands-Präsident Infantino verlangt, ein Gipfeltreffen ausschließlich mit der UEFA anzuberaumen. Darin solle der Schweizer die Pläne detailliert erläutern. Laut SZ will Infantino dagegen ein Treffen mit jeweils zehn Nationalverbänden aus allen Kontinenten ansetzen.

Der Widerstand gegen den vorige Woche gemachten Vorschlag einer Arbeitsgruppe von FIFA-Beratern ist besonders in Europa und Südamerika groß. Ceferin hatte sogar mit einem Boykott der WM bei einer Änderung des Rhythmus gedroht.

dpa | Stand: 15.09.2021, 21:44