DFB-Nachwuchs U17 als Gruppensieger in nächster Quali-Runde Stand: 23.10.2022 13:33 Uhr

Der deutsche U17-Nationaltrainer Christian Wück hat von seinem Team trotz des vorzeitigen Einzugs in die nächste EM-Qualifikationsrunde mehr Effektivität im Torabschluss gefordert.

"Wenn es etwas zu verbessern gilt, dann ist das die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor", sagte Wück nach dem 2:0 (0:0) seiner Nachwuchs-Fußballer gegen Lettland. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel der EM-Qualifikation hatte Deutschland vorzeitig den Gruppensieg und den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht.

Insgesamt war Wück aber "sehr zufrieden" mit den Leistungen seiner Mannschaft. "Es war ein hartes Stück Arbeit. Die Letten haben es uns nicht leicht gemacht", urteilte er nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. Der Dortmunder Paris Brunner sorgte mit seinen Toren in der 58. und 79. Minute für den verdienten Erfolg. Zum Auftakt hatte die deutsche Auswahl 4:0 gegen Gastgeber Moldau gewonnen. Am Dienstag steht erneut in Chisinau das letzte bedeutungslose Gruppenspiel gegen die Slowakei an (12.00 Uhr).

Weiter geht es für die U17-Nationalelf mit der Qualifikation im März kommenden Jahres. Dann steht die sogenannte Eliterunde an, in der die Tickets für die EM-Endrunde vergeben werden. Das Turnier findet vom 17. Mai bis 2. Juni 2023 in Ungarn statt.