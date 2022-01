Das geht aus der Auslosung für das ATP-Turnier im südfranzösischen Montpellier hervor, bei dem die Nummer drei der Welt in der kommenden Woche antreten wird. Für Montpellier nahm Zverev kurzfristig eine Wildcard an, ist an Position eins gesetzt und hat zunächst ein Freilos.

Bei den Australian Open in Melbourne war der Olympiasieger überraschend im Achtelfinale ausgeschieden.

dpa | Stand: 29.01.2022, 14:14