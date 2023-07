Asienreise Tuchel kündigt Kim-Debüt für Bayern an - Infekt stoppt Tel Stand: 28.07.2023 11:08 Uhr

Die Bayern testen das zweite Mal auf der Asienreise. Gegen Kawasaki Frontale soll dabei der neue, 50 Millionen Euro teure Abwehrhüne Min-Jae Kim in Tokio debütieren. Auch de Ligt meldet sich zurück.

Neuzugang Min-Jae Kim wird im zweiten Testspiel des FC Bayern München auf der Asienreise erstmals für den deutschen Fußball-Rekordmeister auflaufen.

Trainer Thomas Tuchel kündigte das mit Spannung erwartete Debüt des 50 Millionen Euro teuren Innenverteidigers in der Partie gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale am Samstag (12.00 Uhr) im Nationalstadion von Tokio an.

"Kim wird eine Halbzeit spielen. Wir freuen uns auf sein Debüt. Das gibt ihm hoffentlich einen Schub", sagte Tuchel vor dem Training im Stadion. Beim 1:2 gegen Manchester City war der vom italienischen Meister SSC Neapel verpflichtete Südkoreaner Kim wegen seines Trainingsrückstandes noch nicht von Tuchel eingesetzt worden.

Kim könnte bei seiner Bayern-Premiere im Abwehrzentrum gleich zusammen mit Matthjis de Ligt verteidigen. Der Niederländer ist nach einer Wadenverletzung wieder fit. "Wir hoffen, dass auch Matthijs zurückkommt, dann haben wir zwei neue Optionen", sagte Tuchel.

Tel droht Ausfall

Ausfallen könnte dagegen Angreifer Mathys Tel, der gegen Man City das Münchner Tor erzielt hatte. "Mathys ist der einzige Spieler, der heute fehlt. Er hat sich einen kleinen Infekt eingefangen und ist im Hotel geblieben", berichtete Tuchel. Man müsse abwarten, ob der 18 Jahre alte Franzose am Samstag spielen könne. Tuchel lobte Sturmjuwel Tel: "Er macht es gut, gibt Gas im Training, ist Teil der Gruppe und kämpft um seinen Platz."

Die Bayern-Profis müssen neben Marketing-Terminen ein straffes Trainingsprogramm im heißen Tokio absolvieren. Da müsse er "streng" sein, meinte Tuchel. Trotzdem würden "Jetlag, Schlaflosigkeit und die Art der Hitze" natürlich eine Rolle in der Trainingsgestaltung spielen, erläuterte der Coach. Nach dem Spiel gegen Kawasaki Frontale reisen die Bayern noch nach Singapur, wo zum Abschluss der Asientour am kommenden Mittwoch noch ein weiterer Härtetest gegen den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp ansteht.